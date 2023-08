Классическая приключенческая серия Broken Sword вернется с шестой игрой Parzival's Stone и ремастером ©

Классическая серия приключений Broken Sword после десятилетнего перерыва готовится к возвращению: британская студия Revolution Software объявила о работе над шестой игрой Broken Sword - Parzival's Stone, а также над полным 4K-ремастером оригинальной игры 1996 года The Shadow of the Templars.

Обе игры находятся в разработке для консолей, мобильных устройств и Windows PC. Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged выйдет в начале 2024 года, а Parzival's Stone - еще раньше.

В Parzival's Stone будет вновь представлена 3D-графика после возвращения к оригинальной 2D-графике в пятой игре The Serpent's Curse, выпущенной в 2013 году. Однако создатель серии Чарльз Сесил назвал новый графический стиль "Super 2D", поскольку он пытается воссоздать облик оригинальных игр путем наложения на 3D-геометрию текстур, нарисованных вручную. Интерфейс игры будет классическим для приключенческих игр типа "укажи и щелкни".

В Parzival's Stone Джордж и Нико отправятся на поиски мифического Святого Грааля - "но не так, как можно было бы ожидать", говорится в пресс-релизе. Они отправятся в Монсегюр на юге Франции, бывший оплот христианской секты катаров, и будут противостоять технологическим предпринимателям, правительственным агентствам и энергетическим корпорациям в истории, которая также включает нацистских охотников за сокровищами (но, конечно же, с квантовой физикой).

В новой версии первой игры, в которой Джордж становится свидетелем взрыва бомбы в парижском кафе и оказывается втянутым в тайну, связанную с рыцарями-тамплиерами, заметно обновлены визуальные эффекты, нарисованные вручную в стиле анимационных фильмов, - с разрешения 640x400 пикселей до разрешения 4K с полностью перерисованными ресурсами. Эта грандиозная задача была решена с помощью труда художников и ИИ Глава Revolution Чарльз Сесил (Charles Cecil) рассказал Polygon, что крошечная студия "просто не могла себе позволить" переделать игру без использования ИИ Также будет повышено качество звука, внесены незначительные изменения в сюжет и характеры персонажей, чтобы они соответствовали современным требованиям, а геймплейные улучшения перенесены из доступной сейчас версии Director's Cut.

По словам Сесила, если переиздание Shadow of the Templars будет успешным, за ним последует ремастер второй игры Broken Sword, The Smoking Mirror, выполненный с использованием тех же технологий.