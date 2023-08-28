По словам геймдиректора, в Broken Sword - Parzival's Stone будет реализована механика перемещения во времени

Геймдиректор шестой части Brroken Sword, Чарльз Сесил (Charles Cecil), в своем интервью сообщил, что в Parzival's Stone будет присутствовать некая механика путешествий во времени.
Интервью было опубликовано на YouTube-канале Cressup, и в нем Сесил обсуждает несколько тем, включая основу сюжета игры, новый художественный стиль и отказ от цифр в названии. Когда заходит речь о сюжете игры, Сесил говорит, что повествование построено на теории о том, что Святой Грааль был не чашей, а черными камнями из короны Люцифера. Далее Сесил рассказывает о том, как Джордж приобретает один из этих камней в процессе игры, что влияет на игровой процесс.
Частью игрового процесса будет способность заглядывать в будущее, а будущее - это, бог весть, какие ужасные обстоятельства, которые произойдут, если он (Джордж) не добьется успеха. Но если у него будет достаточно информации, то он также может заглянуть и в прошлое.
Сесил уточнил, что эти моменты не будут игровыми как таковыми, а Джордж и Нико будут просто наблюдать за прошлым и будущим.
Шикарная серия квестов.Обязательно нужно будет поиграть.Ох сколько же я намучился с этим козлом в первой части) Немного смущают правда модельки персонажей.
мне в 5той части тоже смущали модельки персонажей на скриншотах, но в самой игре быстро привык