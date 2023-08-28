По словам геймдиректора, в Broken Sword - Parzival's Stone будет реализована механика перемещения во времени

Шестая игра в серии квестов Broken Sword.

Джордж и Нико вновь объединяют свои усилия, чтобы раскрыть одну из самых древних и могущественных тайн человечества — тайну Святого Грааля. Но на их пути стоят не только загадки прошлого, но и современные враги, жаждущие обладать невероятной силой, которую хранит в себе легендарный артефакт.

В этой игре вам предстоит путешествовать по разным странам и континентам, исследовать древние храмы и замки, взламывать сложные коды и механизмы, а также использовать свой ум и логику, чтобы решать головоломки и загадки. Вашим единственным оружием будет рукопись — древний документ, содержащий подсказки о местоположении Грааля и его свойствах. Чтобы расшифровать её, вам придётся проникнуть в глубины человеческого разума и духа.

Вы станете свидетелями того, как Джордж и Нико пытаются спасти мир от Армагеддона, который может наступить в любой момент. Вы также узнаете правду о Святом Граале — самом желанном и опасном сокровище в истории человечества.