Версия Broken Sword: Shadow of the Templars – Reforged для Switch выйдет 7 ноября, объявил разработчик Revolution Software.

Broken Sword: Shadow of the Templars – Reforged представляет собой существенное улучшение одного из самых популярных приключений всех времен. Игра представляет собой полностью возрожденную и «перекованную» версию оригинального приключения Джорджа и Нико, путешествующего по всему миру, перенося игроков из атмосферных проспектов французской столицы в таинственные горы Сирии, на залитое солнцем побережье Испании и в целый ряд потрясающих мест между ними.

Broken Sword: Shadow of the Templars – Reforged впервые вышла для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 19 сентября.