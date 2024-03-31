Выпуск физических версий обновлённой версии Broken Sword: Shadow of the Templars профинансирован более чем на 1000%

Завершившаяся Kickstarter-кампания Revolution Software физической версии Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged профинансирована более чем на 1000%. При цели в 50 000 фунтов стерлингов кампания достигла 618 626 фунтов стерлингов при 4948 спонсорах на момент написания статьи.

Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged была анонсирована еще в августе 2023 года. Это полный ремастер первой игры с перерисованными фонами в разрешении 4K, перерисованными спрайтами персонажей, переработанными выражениями персонажей и многим другим.

Похоже, игроки любят коллекционные издания, особенно когда они содержат фигурки Джорджа Стоббарта. Помимо физической копии игры, издание также включает в себя модный артбук Broken Sword и саундтрек на виниле, которые можно купить как дополнения или как часть более крупного комплекта.