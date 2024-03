Выпуск физических версий обновлённой версии Broken Sword: Shadow of the Templars профинансирован более чем на 1000%

Broken Sword – The Shadow of the Templars - один из самых известных квестов для ПК. Выйдя аж в 1996, Broken Sword 1 до сих пор популярен. Более того, именно он заложил основы популярности следующих частей.



BS1 представляет двух совершенно разных героев, George Stobbart и Nico Collard. Юмор, приключения, детективная работа, конспирация - это то, на чем зиждится геймплей игры.



В 2001 году появилась версия игры для GBA.