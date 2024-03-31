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Broken Sword: Shadow of the Templars 05.11.1996
Адвенчура, Квест
8.8 116 оценок

Выпуск физических версий обновлённой версии Broken Sword: Shadow of the Templars профинансирован более чем на 1000%

monk70
Новости

Завершившаяся Kickstarter-кампания Revolution Software физической версии Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged профинансирована более чем на 1000%. При цели в 50 000 фунтов стерлингов кампания достигла 618 626 фунтов стерлингов при 4948 спонсорах на момент написания статьи.

Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged была анонсирована еще в августе 2023 года. Это полный ремастер первой игры с перерисованными фонами в разрешении 4K, перерисованными спрайтами персонажей, переработанными выражениями персонажей и многим другим.

Похоже, игроки любят коллекционные издания, особенно когда они содержат фигурки Джорджа Стоббарта. Помимо физической копии игры, издание также включает в себя модный артбук Broken Sword и саундтрек на виниле, которые можно купить как дополнения или как часть более крупного комплекта.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Lvinomord

Жаль,что ребята буксуют с новой историей.Я бы с удовольствием проиграл бы.

1
Юра Дудкин

так я не понял, этот ремейк уже выпустили в цифре?! нужно на торрентах поискать!

-1