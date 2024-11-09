Broken Time: в Steam появилась страница шутера с замедлением времени и постапокалиптическим миром

Broken Time - мир, где время перестало иметь значение. Это лоуполигональный экшен, погружающий игрока в постапокалиптический мир, где каждое ваше движение меняет ход событий. Сражайтесь и собирайте ресурсы, чтобы выжить в этом безумии.
Игра представляет собой приключение, где каждый уровень становится уникальным благодаря случайной генерации оружия, появляющегося на уровне. Важной особенностью является система времени — оно движется только когда движется игрок, что позволяет планировать свои действия и принимать стратегические решения в реальном времени.
Лучше в Super Hot побегать
в таком кале наоборот лучше время ускорять как минимум x100 чтоб сразу титры и возврат оформить за это уг
Вопрос: если это уг, зачем его вообще покупать и потом оформлять возврат?)
ну любители инди кала берут а так им хоть возможность будет вернуть свои дэньги присвоенные мошенническим путем тк под видом игры продают уг нечто
обидненько
а за индустрию, к сожалению, еще обиднее и еще страшнее
у меня лишь 3 вопроса)))
как вы определили что это уг, если игра ещё не вышла?)
объективно оценить любую игру можно лишь сыграв в неё, разве не так?)
и причем здесь деньги полученные мошенническим путём, если всё что показано и расписано присутствует в игре?)