Broken Time: в Steam появилась страница шутера с замедлением времени и постапокалиптическим миром

Broken Time - мир, где время перестало иметь значение. Это лоуполигональный экшен, погружающий игрока в постапокалиптический мир, где каждое ваше движение меняет ход событий. Сражайтесь и собирайте ресурсы, чтобы выжить в этом безумии.

Игра представляет собой приключение, где каждый уровень становится уникальным благодаря случайной генерации оружия, появляющегося на уровне. Важной особенностью является система времени — оно движется только когда движется игрок, что позволяет планировать свои действия и принимать стратегические решения в реальном времени.