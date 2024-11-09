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об игре
Broken Time март 2025 г.
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица
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Broken Time: в Steam появилась страница шутера с замедлением времени и постапокалиптическим миром

BrokenTime

Broken Time - мир, где время перестало иметь значение. Это лоуполигональный экшен, погружающий игрока в постапокалиптический мир, где каждое ваше движение меняет ход событий. Сражайтесь и собирайте ресурсы, чтобы выжить в этом безумии.

Игра представляет собой приключение, где каждый уровень становится уникальным благодаря случайной генерации оружия, появляющегося на уровне. Важной особенностью является система времени — оно движется только когда движется игрок, что позволяет планировать свои действия и принимать стратегические решения в реальном времени.

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-9
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
kedmaker

Лучше в Super Hot побегать

-1
Wolfenstein

в таком кале наоборот лучше время ускорять как минимум x100 чтоб сразу титры и возврат оформить за это уг

-5
AlexSEcl

Вопрос: если это уг, зачем его вообще покупать и потом оформлять возврат?)

0
Wolfenstein AlexSEcl

ну любители инди кала берут а так им хоть возможность будет вернуть свои дэньги присвоенные мошенническим путем тк под видом игры продают уг нечто

-3
BrokenTime

обидненько

0
Wolfenstein BrokenTime

а за индустрию, к сожалению, еще обиднее и еще страшнее

0
BrokenTime Wolfenstein

у меня лишь 3 вопроса)))
как вы определили что это уг, если игра ещё не вышла?)
объективно оценить любую игру можно лишь сыграв в неё, разве не так?)
и причем здесь деньги полученные мошенническим путём, если всё что показано и расписано присутствует в игре?)

0