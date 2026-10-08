BrokenLore: ASCEND превратит восхождение на Токийскую башню в кошмар - хоррор выйдет в январе 2027 года

Студия Serafini Productions объявила дату выхода BrokenLore: ASCEND — психологического survival horror от первого лица, действие которого развернётся во время запрещённого ночного восхождения на самое высокое здание Японии. Игра появится 7 января 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC в Steam.

Главными героями станут Рэн и Юи — известные альпинисты-кровельщики, решившие устроить экстремальный подъём ради своего канала SKYLIMIT. Их целью становится загадочная башня «Элизиум», однако эффектный трюк быстро превращается в борьбу за выживание.

Во время восхождения героев начинает преследовать Рокурокуби — сверхъестественное существо, которое становится своеобразным воплощением их главного страха. За внешним желанием прославиться скрывается боязнь быть забытыми и потерять собственную значимость.

По мере продвижения вверх окружающая реальность начинает разрушаться, а граница между происходящим и кошмаром становится всё менее очевидной. При этом остановиться Рэн и Юи не могут: отступление означает потерю всего, ради чего они начали восхождение, тогда как достижение вершины может обернуться потерей рассудка или жизни.

Таким образом, BrokenLore: ASCEND строится не столько вокруг обычного противостояния монстрам, сколько вокруг психологического давления. Само восхождение становится испытанием для героев, а высота — способом постепенно усилить их страхи и заставить заплатить за стремление к известности.