Студия Serafini Productions представила свежий геймплейный трейлер хоррора BrokenLore: Dark Dawn

Студия Serafini Productions представила свежий геймплейный трейлер BrokenLore: Dark Dawn, нового психологического хоррора от первого лица, который продолжает мрачную сагу BrokenLore. Игра обещает провести игроков через запутанный лабиринт страха, паранойи и кошмарных видений, где реальность постепенно разрушается.

Главный герой — жертва похищения, которому предстоит столкнуться не только с преступным миром, включая торговлю людьми, черный рынок органов и ужасы даркнета, но и с куда более опасным врагом — собственным разумом. Выжить после похищения — лишь начало, ведь граница между реальностью и иллюзиями стремительно стирается.

Игрокам предстоит бороться за жизнь, где каждое действие имеет последствия: отдых слишком долго может закончиться смертью во сне, а поспешные решения приведут к фатальным ошибкам. Система крафта потребует внимательного отношения к ресурсам, ведь любая оплошность может стать роковой. Особое внимание уделено психическому состоянию героя: галлюцинации превращают привычные места в искаженные кошмары, а пренебрежение психикой приводит к паническим атакам и появлению темных сущностей, питающихся отчаянием.

Разработчики обещают уникальный опыт, где безопасных мест просто не существует — лишь бесконечный выбор, ложь и creeping horror, что каждое решение может стать последним.

BrokenLore: Dark Dawn выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam), точная дата релиза пока не объявлена.