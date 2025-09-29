Издатель Wired Productions и студия Serafini Productions анонсировали BrokenLore: DON’T LIE — новая глава хоррор-серии выйдет на PS5, Xbox Series и PC — новую часть психологической хоррор-саги. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam), однако точная дата релиза пока не раскрыта.

Создатель серии Себастьяно Серафини отметил, что DON’T LIE станет важным этапом развития франшизы: «Это новая, тревожная история, которая расширяет вселенную BrokenLore. Мы рады продолжить серию и вдохновлены сотрудничеством с Wired, поддерживающей смелые проекты, поднимающие важные социальные темы». Управляющий директор Wired Лео Зулло добавил, что впечатлён креативным видением Серафини и уверен в потенциале проекта.

Сюжет игры сосредоточен на Джунко, оказавшейся в заточении в своей квартире. Её мир постепенно рушится под давлением одиночества, лжи и галлюцинаций. Игрокам предстоит балансировать между реальностью и безумием, где привычные вещи превращаются в тревожные символы. Лозунг DON’T LIE недвусмысленно намекает: нельзя доверять ни глазам, ни ушам.

Ключевые особенности включают психологический хоррор от первого лица, исследование пугающих пространств, сбор подсказок и воспоминаний, а также эпизоды выживания, где придётся прятаться от преследующих видений.

Несмотря на связь с мифологией серии, DON’T LIE — самостоятельная история, способная увлечь как давних поклонников, так и новичков, впервые знакомящихся с BrokenLore.