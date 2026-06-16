BrokenLore: DON'T LIE выйдет в сентябре - хоррор о лжи, изоляции и галлюцинациях получил новую демоверсию

Издательство Wired Productions и студия Serafini Productions объявили дату выхода психологического хоррора BrokenLore: DON’T LIE. Игра станет доступна 10 сентября на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Одновременно разработчики выпустили новую демоверсию, которую уже можно опробовать в рамках фестиваля Steam «Играм быть».

BrokenLore: DON’T LIE представляет собой психологический хоррор от первого лица, в центре которого находится девушка по имени Дзюнко. Оказавшись запертой в небольшой квартире, героиня постепенно теряет связь с реальностью. Галлюцинации, навязчивые воспоминания и тревожные видения превращают привычное окружение в настоящий кошмар, где становится невозможно отличить правду от вымысла.

По словам управляющего директора Wired Productions Лео Зулло, новый проект продолжает традицию издателя по выпуску необычных и запоминающихся хорроров. Он отметил, что BrokenLore: DON’T LIE исследует темы одиночества, памяти и самообмана, создавая тревожную, но при этом глубоко личную историю.

Игра станет частью вселенной BrokenLore, однако разработчики подчеркивают, что новинка останется самостоятельным произведением. Даже те, кто не знаком с предыдущими проектами серии, смогут погрузиться в сюжет без необходимости изучать весь связанный лор.

Среди ключевых особенностей авторы выделяют исследование мрачных локаций и так называемых «пограничных пространств», поиск улик и фрагментов воспоминаний, а также элементы скрытного прохождения. На протяжении игры за Дзюнко будут охотиться порождения её собственного сознания, поэтому игрокам придется прятаться, избегать лишнего шума и внимательно следить за происходящим вокруг.

Судя по описанию и представленным материалам, Serafini Productions делает ставку не на классические скримеры, а на атмосферу психологического давления и постоянной неопределенности. Такой подход в последние годы стал особенно востребован среди поклонников жанра, а сама серия BrokenLore постепенно превращается в одну из самых необычных хоррор-франшиз независимой сцены.

Оценить, насколько успешно разработчикам удалось совместить историю о самообмане с элементами выживания и скрытности, игроки смогут уже этой осенью. До релиза же познакомиться с проектом позволяет свежая демоверсия, доступная в Steam.