BrokenLore: DON'T LIE вышла на PC и консолях - новый инди-хоррор раскрывает историю Джунко

Издатель Wired Productions и студия Serafini Productions выпустили психологический хоррор BrokenLore: DON’T LIE. Игра уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а в честь релиза её временно можно приобрести со скидкой 10%.

Новая глава продолжает связанную вселенную BrokenLore и посвящена Джунко — молодой женщине, живущей в изоляции. После тяжёлого детства и череды неудачных попыток сблизиться с другими людьми героиня окончательно замкнулась в себе. Теперь её восприятие реальности начинает разрушаться под влиянием лжи, лекарств и подавленных воспоминаний.

По мере развития событий привычные места превращаются в искажённые воплощения страхов и переживаний Джунко. При этом на происходящее влияет невидимое присутствие, реагирующее на действия игрока. Разработчики делают ставку не столько на прямые столкновения, сколько на исследование, расследование и постоянное психологическое напряжение.

DON’T LIE также расширяет сюжет предыдущей игры, BrokenLore: DON’T WATCH. Игроки уже могли встретить Джунко в цифровой форме, однако новая часть позволяет взглянуть на события непосредственно с её стороны и получить дополнительный контекст для связанных персонажей и событий. При этом игра рассказывает самостоятельную историю, посвящённую героине.

Особое внимание разработчики уделили визуальной составляющей. Локации и происходящие в них эпизоды меняются под влиянием памяти, страха и восприятия персонажа, превращая окружающий мир в ещё один инструмент повествования.

Сюжет BrokenLore: DON’T LIE затрагивает темы травмы, одиночества, эмоциональной изоляции и зависимости, а оригинальная японская озвучка призвана дополнительно подчеркнуть атмосферу истории.