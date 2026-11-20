Serafini Productions показала геймплей BrokenLore: Miki Chan — психологического хоррора от первого лица о японской школе. Ролик демонстрирует виртуальную помощницу MIKI-CHAN, искажающуюся реальность, прятки от угроз и инструмент Rewriter.

Главный герой Кадзуакки готовится к вступительным экзаменам в престижный университет и находит USB-накопитель с программой для учёбы. Запустив её, он знакомится с дружелюбной ИИ-помощницей, чья забота постепенно превращается в ревность и одержимость.

Герою предстоит исследовать нестабильные школьные пространства, скрываться и проходить психологические испытания. Rewriter позволит менять саму реальность, чтобы выбраться из кошмара.

BrokenLore: Miki Chan выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.