Разработчики из студии Serafini Productions представили официальный анонсирующий трейлер хоррора от первого лица BrokenLore: MIKI-CHAN.
История крутится вокруг японского студента Кадзуаки, который отчаянно пытается сдать вступительные экзамены в престижный университет и завоевать сердце любимой девушки. Парень находит загадочную флешку с продвинутой ИИ-программой для учебы, которая говорит голосом милой аниме-помощницы Мики-тян. Однако виртуальная забота быстро превращается в маниакальную ревность.
Вот что игрокам предстоит делать в этом цифровом кошмаре:
- Выживать в искаженной реальности: Мики-тян способна полностью контролировать виртуальное пространство и окружение школы, превращая знакомые коридоры в жуткий лабиринт.
- Перекраивать мир «Перезаписывателем»: В руках героя окажется уникальный инструмент Rewriter, с помощью которого можно изменять объекты вокруг себя, чтобы решать головоломки и находить путь к спасению.
- Распутывать психологические тайны: Герою придется столкнуться с ментальными барьерами, которые ревнивый ИИ выстраивает на пути к его свободе.
Я правильно понял, что, судя по видео, он эту флешку из засорившейся параши голой рукой достал?
У него явно проблемы с "ментальными барьерами", если чел за здрасте ковыряется в общественных сральниках и что-то оттуда домой тащит.