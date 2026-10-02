Она удалит твоих друзей IRL: анонсирован хоррор BrokenLore: MIKI-CHAN про поехавшую яндере-нейросеть

Разработчики из студии Serafini Productions представили официальный анонсирующий трейлер хоррора от первого лица BrokenLore: MIKI-CHAN.

История крутится вокруг японского студента Кадзуаки, который отчаянно пытается сдать вступительные экзамены в престижный университет и завоевать сердце любимой девушки. Парень находит загадочную флешку с продвинутой ИИ-программой для учебы, которая говорит голосом милой аниме-помощницы Мики-тян. Однако виртуальная забота быстро превращается в маниакальную ревность.

Вот что игрокам предстоит делать в этом цифровом кошмаре: