BrokenLore: Unfollow выйдет на PS5 в январе 2026 года - серия получает новое мрачное продолжение и неожиданный спин-офф

Во время презентации State of Play Japan студия Serafini Productions подтвердила дату выхода психологического хоррора BrokenLore: Unfollow — игра поступит в продажу 16 января 2026 года для PlayStation 5 и ПК. Одновременно был представлен новый трейлер и неожиданно анонсирован следующий проект во вселенной — BrokenLore: Ascend, выход которого запланирован на лето того же года.

BrokenLore: Unfollow продолжает антологию психологических ужасов, исследующих человеческие страхи и внутренние травмы. В центре сюжета — Анн, молодая женщина, мучимая воспоминаниями о школьных издевательствах и зависимости от соцсетей. Её путь проходит сквозь зыбкие, искажённые пространства, где привычные образы превращаются в символы страха и вины. Игроку предстоит использовать смартфон героини, чтобы разгадывать загадки, искать улики и выживать среди кошмаров, в которых эмоции напрямую влияют на восприятие реальности.

Показанный трейлер демонстрирует меняющиеся комнаты, давящие тени и ощущение преследования, усиливающее чувство замкнутого безумия — фирменный стиль серии, где границы между сознанием и миром постоянно стираются.

Одновременно с этим был представлен BrokenLore: Ascend — новая часть, смещающая фокус с внутренней тьмы на страх высоты и потери контроля. Действие развернётся в мрачном, переработанном образе Токио, где два героя, Рэн и Юи, взбираются по гигантской башне, преодолевая не только физические, но и психологические барьеры. На их пути возникает чудовище, вдохновлённое японским мифом о рокурокуби — существе с бесконечно удлиняющейся шеей, которое охотится, извиваясь по конструкциям небоскрёба.

Серия BrokenLore известна тем, что каждая её часть — самостоятельная история, но все они связаны общей метанарративной загадкой, раскрывающейся через детали, символы и скрытые закономерности. Обе игры сохраняют уникальный баланс между социальными темами, визуальной метафоричностью и нарастающим психологическим ужасом.