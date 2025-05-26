Хоррор Brokenlore: Unfollow, помимо ПК, заглянет и на PlayStation 5

Издательство Shochiku и студия Serafini Productions анонсировали выход хоррор Brokenlore: Unfollow на PlayStation 5. Ранее игра была заявлена только для PC (Steam). Это новая глава в рамках мрачной антологии BrokenLore — фрагментированной вселенной, где каждая часть формирует уникальный сюжет, но в то же время раскрывает элементы глобальной «мега-истории».

Unfollow приглашает игроков пережить психологический кошмар вместе с Анной — молодой женщиной, погрязшей в тревожной паутине цифровых комментариев, кибербуллинга и личных страхов. Мир игры построен на символах, внутренних демонах и чувстве отчуждения, возникающем под давлением соцсетей. Все — от диалогов до монстров — здесь отражение раздробленной психики героини.

Проект затрагивает темы тревожности, зависимости от цифровой оценки, и личностной деформации под влиянием онлайн-мира. Известная YouTube-креатор Akidearest также участвует в игре, делясь своим реальным опытом. По её словам, социальные сети могут быть как средством самовыражения, так и разрушительным фактором. «Иногда самый верный выход — просто отключиться», — признаётся она.

Brokenlore: Unfollow обещает не только пугающий геймплей, но и глубокое исследование психологических травм цифровой эпохи.