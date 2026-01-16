Вышел жуткий хоррор о буллинге и влиянии соцсетей - BrokenLore: UNFOLLOW

Студия Serafini Productions выпустила на ПК и PlayStation 5 сюрреалистический хоррор от первого лица BrokenLore: UNFOLLOW. В честь релиза разработчики поделились свежим трейлером.

На момент написания материала цена новинки снижена на 20%, так что ее можно купить за 568 рублей вместо 710.

В BrokenLore: UNFOLLOW геймеры возьмут на себя роль девушки Энн, которая застряла в мире кошмаров. Центральная тема — буллинг, пагубное влияние социальных сетей и психологические проблемы.

Монстры в игре олицетворяют разные травмы. Чтобы спастись от них, нужно принимать верные решения во время прохождения.

В BrokenLore: UNFOLLOW субтитры и интерфейс переведены на русский язык. Заявлена поддержка контроллеров.