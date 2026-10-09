Brotato отправится в доисторические джунгли - дополнение Primal Dead добавит новых хищников и 20 волн сражений

Разработчики Evil Empire и Blobfish объявили дату выхода Primal Dead — нового дополнения для Brotato. На PC оно появится 2 ноября, а в начале 2027 года доберётся до PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и мобильных устройств на iOS и Android.

В Primal Dead Бротато выберется из глубин бездны и отправится исследовать новую часть опасной планеты — враждебные доисторические джунгли. Однако местная фауна окажется далека от привычных обитателей древних лесов: игрокам предстоит столкнуться с мутировавшими и кибернетически усовершенствованными хищниками, скрывающимися среди густой растительности.

Дополнение предложит отдельную карту с 20 волнами противников. Помимо обычных врагов, в джунглях появятся элитные бойцы и боссы, поэтому привычную тактику выживания придётся адаптировать к новым угрозам. Разработчики также подготовят новых персонажей, оружие, предметы и игровые механики, расширяющие возможности для создания боевых комбинаций.

Primal Dead пополнит контент Brotato музыкальными композициями и достижениями. Подробности о новых персонажах и снаряжении пока не раскрываются, однако дополнение обещает заметно разнообразить привычные забеги.

Brotato остаётся доступной на PC, консолях и мобильных устройствах. Выпуск Primal Dead сначала состоится на компьютерах, а владельцам остальных платформ придётся подождать до начала следующего года.