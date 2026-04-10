Brotato получит дополнение Primal Dead: мутировавшие динозавры и мехи уже этим летом

Студии Evil Empire и Blobfish анонсировали дополнение Primal Dead для Brotato. Релиз DLC запланирован на лето, и оно принесёт в игру новый набор врагов, оружия и испытаний.

Согласно описанию разработчиков, игрокам предстоит столкнуться с дикой силой джунглей, где обитают механизированные существа и мутировавшие динозавры. Новое дополнение расширяет привычный хаотичный экшен, добавляя ещё больше давления на игроков, которые и так сражаются с бесконечными волнами пришельцев.

Brotato — это динамичный рогалик-шутер с видом сверху, где игрок управляет вооружённой картофелиной и использует до шести видов оружия одновременно. Комбинируя характеристики и предметы, можно создавать самые разные билды и пытаться выжить до прибытия спасения.

Дополнение Primal Dead продолжит традицию безумного экшена, усиливая вариативность и добавляя ещё более опасных противников. Brotato остаётся одной из самых необычных инди-игр, предлагая игрокам быстрые, напряжённые и абсурдно-увлекательные сражения.