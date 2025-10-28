Brotato встречает рассвет: обновление New Dawn приносит новое оружие, предметы и долгожданную систему банов

Студия Evil Empire, известная по работе над Dead Cells, выпустила крупное обновление New Dawn для популярного аркадного рогалика Brotato. Это первый масштабный контентный апдейт после того, как разработчики взяли проект под своё крыло. Обновление уже доступно на ПК, а владельцы консолей и мобильных устройств смогут опробовать его примерно через месяц.

New Dawn сосредоточено на улучшении качества жизни игроков, но не обходится без контента. В игру добавлены новые предметы, оружие и функции, способные заметно изменить привычный геймплей.

Главное новшество — шесть свежих предметов: Свежее Мясо, Фруктовая Корзина, Мешок Конфет, Костюм Призрака, Блуждающий Огонёк и Песочные Часы. Каждый из них усиливает определённые характеристики персонажа, помогая выживать под натиском инопланетных орд.

Ещё одно важное дополнение — новое оружие, Ворпальный Меч, способный чередовать типы атак и при удачном ударе уничтожать врагов с одного раза.

Фанаты давно просили у разработчиков добавить систему банов, и теперь их просьбы услышаны. Она позволяет исключать до восьми нежелательных предметов в начале забега (кроме оружия). Чтобы открыть эту функцию, нужно пройти игру на уровне сложности «Опасность 3» или выше.

Кроме того, апдейт добавил три дополнительных слота сохранений и новый Кодекс — внутриигровую энциклопедию, где можно отслеживать всё от найденных предметов до количества побеждённых врагов.

Brotato доступна на всех основных платформах, включая PlayStation, Xbox, Switch, Steam, iOS и Android. Evil Empire обещает, что New Dawn — лишь начало новой эры для картофельного героя.