Digital Foundry протестировали техническое состояние ремейка Brothers: A Tale of Two Sons на консолях

Недавно вышедший ремейк игры Brothers: A Tale of Two Sons, как сообщается, испытывает проблемы с производительностью на консолях, особенно на Xbox Series S.

В подробном анализе, проведенном Digital Foundry, отмечается, что динамическое разрешение игры способно опускаться гораздо ниже, чем это возможно на каждой консоли, и ни одна из версий не достигает максимального разрешения.

Как и во многих других играх, в ремейке Brothers режим качества, в котором частота кадров фиксируется на уровне 30 кадров в секунду для повышения визуальной детализации, использует динамическое разрешение, что позволяет игре снижать разрешение в особо напряженных сценах, чтобы сохранить плавность работы.

Анализ, проведенный Digital Foundry, показал, что динамическое разрешение в режиме качества у версий Xbox Series X и PS5 колеблется между максимумами 1620p и минимумами 1260p, что заметно ниже, чем родное разрешение 4K (2160p), которое могут достичь обе системы.

"Возможно, 4K и является целью, но до нее редко когда доходят руки", - говорит Томас Морган из Digital Foundry.

Между тем, разрешение версии для Xbox Series S варьируется между 454p и 720p, что означает, что в некоторых случаях оно может быть ниже стандартного разрешения, хотя Морган отмечает, что "в режиме качества оно, как правило, находится на верхней границе, в 720p".

В игре также есть режим производительности, который, как и в других играх, пытается увеличить частоту кадров (обычно до 60 кадров в секунду) за счет разрешения.

В этом режиме версии для Xbox Series X и PS5 обычно рендерятся в 1080p, но, несмотря на повышенное внимание к частоте кадров, ни одна из консолей не достигает 60 fps, за исключением одного участка, проходящего в подземелье.

Морган отмечает, что в первом городском районе игры ни Xbox Series X, ни PS5 даже близко не подошли к 60fps, но Series X "имеет постоянное превосходство в частоте кадров в каждой точке".

Версия Series S, тем временем, сохраняет тот же диапазон от 454p до 720p, но на этот раз она стремится к нижней границе шкалы и имеет еще более низкую частоту кадров, чем другие консоли (но все же достигает 60 кадров в секунду в подземелье).

В конечном итоге Морган рекомендует игрокам выбрать режим качества для более высоких разрешений, поскольку медленный темп игры означает, что падение до 30 кадров в секунду не окажет существенного влияния на геймплей.

Оригинальная игра Brothers вышла в 2013 году. Автором сценария и режиссером игры стал шведско-ливанский режиссер Юсеф Фарес — это была его первая игра в сотрудничестве со Starbreeze, который впоследствии основал студию, создавшую It Takes Two, под названием Hazelight.

По словам издателя 505 Games, ремейк был создан на движке Unreal Engine 5, причем каждый элемент был "кропотливо переделан с нуля для максимально захватывающей истории".