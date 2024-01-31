Опубликован геймплейный трейлер ремейка Brothers: A Tale of Two Sons

Издательство 505 Games и разработчик Avantgarden Games выпустили новый геймплейный трейлер ремейка Brothers: A Tale of Two Sons Remake.

Несмотря на наличие двух персонажей, обоими управляет один игрок. Команды каждого из братьев выполняются аналоговыми джойстиками отдельно, что требует иной координации, чем в обычных играх. Это один из самых ярких моментов игры, но самым большим из них является ее история, довольно захватывающая, без единого слова (только в некоторых моментах вымышленным языком) и с трогательным финалом.

Цель братьев — отправиться в путешествие в поисках лекарства от болезни отца. По пути они проходят разные сценарии, сталкиваются с мифологическими существами и должны решать разные головоломки, сотрудничая друг с другом.

По словам разработчиков, в ремейке будет переработанный оркестровый саундтрек. Кроме того, в новой версии игры будут раскрыты новые секреты.

Напомним, Brothers: A Tale of Two Sons Remake выйдет 28 февраля на ПК в Steam, Epic Games и GOG, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.