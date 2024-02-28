Состоялся релиз ремейка Brothers: A Tale of Two Sons - игра получила релизный трейлер

Сегодня состоялся официальный релиз ремейка Brothers: A Tale of Two Sons на PC (Steam и GOG), PS5 и Xbox Series. Игра вышла без DRM защиты и уже доступна в сети - её выложила группа FLT. Игра получила текстовую локализацию на русский язык.

В игре рассказывается о двух братьях, отец которых страдает от смертельной болезни, и мальчикам нужно отправиться в опасное путешествие, чтобы найти единственное лекарство от недуга - Воду Жизни. Права на ошибку у них нет, и братья должны полагаться только на свои умения, чтобы защищать друг друга и преодолеть все препятствия в этом незабываемом путешествии.

Оригинальную игру сделала студия Starbreeze, а ремейк разработала студия Avantgarden SRL при поддержке издательства 505 Games. Ремейк получил хорошие оценки критиков - средняя оценка проекта на Metacritic и Opencritic составляет 78 баллов.