Утечка: появились скриншоты и подробности новой Brothers in Arms и отмененного продолжения Tiny Tina's Wonderlands

Сегодня ночью в публичном доступе совершенно неожиданно просочилась масса интересных подробностей о проектах студии Gearbox. Журналистам MP1st удалось раздобыть конкретные подробности и скриншоты сразу двух игр: новой Brothers in Arms и Tiny Tina’s Wonderlands 2. Известно, что сиквел Tiny Tina’s Wonderlands был в итоге отменен, то возрождение серии Brothers in Arms все же может состоятся.

Материалы проектов Gearbox были обнаружены в портфолио бывших сотрудников студии Lost Boys Interactive. Эта студия-подрядчик долгое время выступала ключевым партнером компании вплоть до продажи Gearbox корпорации Take-Two в 2024 году.

Исходя из утечки можно узнать, что новая часть тактического шутера Brothers in Arms создавалась как командный шутер от первого лица в традиционном для серии сеттинге Второй мировой войны. На слитых скриншотах можно увидеть главное меню игры с бойцами, а также мрачные полуразрушенные городские локации и военные укрепления.

Первоначально производство Brothers in Arms велось на Unreal Engine 4, однако в процессе разработки проект был переведен на движок Unreal Engine 5. Судя по всему, после череды реструктуризаций, перехода Gearbox к Take-Two и последующего выхода Lost Boys Interactive в статус независимой студии разработка шутера была приостановлена.

В утечке сиквел Tiny Tina’s Wonderlands прямо указывается, как "отмененный проект". На ранних кадрах продемонстрирована незаконченная прибрежная зона с узнаваемой сел-шейдинговой графикой. В локациях присутствуют гигантский скелет дракона, выброшенный на скалы корабль и пещеры, населенные скелетами-пиратами. В интерфейсе игры можно заметить сюжетное задание «Soul Survivor», отправляющее игрока собирать души в локацию «Heroes’ Rest». Среди трехмерных моделей также нашлись концепты жителя деревни и босса-скелета в костюме кролика.

Инсайдеры отмечают, что разработка продолжения Tiny Tina’s Wonderlands в начале 2024 года пережила «мягкий перезапуск». Вероятно, наработки Lost Boys Interactive были списаны, однако сама концепция может разрабатываться непосредственно силами внутренней команды Gearbox.

Кроме того, утечка показала, что в 2024 году студия также предлагала издателям концепты шутера во вселенной Warhammer и симулятора колонии по мотивам The Walking Dead, но эти идеи так и не дошли до полноценного этапа производства.