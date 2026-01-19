BrownDust 2 удалена из Google Play во Вьетнаме после решения разработчиков отказаться от глобальной цензуры

Популярная южнокорейская гача-RPG BrownDust 2, известная своими сексуальными и очень откровенными образами персонажей, столкнулась с серьезными проблемами на азиатском рынке. Студия NEOWIZ официально сообщила, что с 17 января 2026 года игра исчезла из магазина Google Play во Вьетнаме и недоступна для скачивания новыми игроками.

Официальная причина блокировки — несоответствие «местным правилам регулирования интернета и онлайн-игр». На данный момент NEOWIZ ищет пути решения проблемы, но сроков возвращения игры не называет.

Ситуация выглядит весьма интересно в контексте событий, развернувшихся в начале этого месяца. Напомним, что в начале января разработчики попытались ввести цензуру и перерисовать некоторых персонажей из-за давления магазинов приложений, но столкнулись с яростным сопротивлением фанатов. Спустя всего два дня, 12 января, авторы извинились, полностью отменили цензуру и объявили о смене политики.

Тогда NEOWIZ заявила, что их цель — предоставлять оригинальный контент без изменений. Компания подчеркнула: если сохранение сервиса без цензуры станет невозможным в конкретном регионе из-за местных законов, они предпочтут «применить региональные ограничения или приостановить обслуживание» в этой стране, вместо того чтобы портить игру для всех остальных ("глобальная версия").

Судя по всему, удаление игры из вьетнамского стора — это первое практическое применение этой принципиальной позиции. Разработчики сдержали слово: вместо того чтобы "надевать" на героинь лишнюю одежду ради соответствия строгим нормам конкретной страны, они пожертвовали рынком, чтобы сохранить контент для остального мира нетронутым.

Стоит отметить, что BrownDust 2 последовательно отстаивает свой визуальный стиль. Ранее, в декабре 2025 года, создатели отказались выпускать игру в Steam, так как Valve потребовала внести изменения в контент, на которые студия не согласилась.