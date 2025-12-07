ЧАТ ИГРЫ
Brown Dust 2 22.06.2023
Адвенчура, Ролевая, Условно-бесплатная, Аниме
8.3 4 оценки

Эротическая аниме-гача Brown Dust 2 была заблокирована в Steam за неделю до релиза

2BLaraSex

Похоже, популярная мобильная RPG в стиле гача Brown Dust 2 от студии Neowiz, известной по хиту Lies of P, столкнулась с серьезными проблемами при выходе в Steam. Фанаты сообщают, что страница игры полностью исчезла из магазина, а ее данные в SteamDB демонстрируют характерные признаки ограничения доступа, что обычно указывает на отказ Valve в публикации или временный бан.

Brown Dust 2, игра с заметным акцентом на фансервис и коллекционирование персонажей, успешно доступна на iOS и Android и успела набрать на Steam впечатляющие 200 000 вишлистов перед планируемым релизом. Ее исчезновение стало неожиданностью для сообщества, особенно на фоне присутствия в магазине других игр схожей тематики, например, Horizon Walker.

Наволочки с объемной грудью произвели фурор среди фанатов мобильной игры Brown Dust 2

Студия Neowiz официально прокомментировала ситуацию, подтвердив факт ограничений, но не назвав конкретных причин.

Мы обнаружили проблему, из-за которой в настоящее время ограничен доступ к странице игры BrownDust2 и функциям сообщества на платформе Steam. Мы поддерживаем связь со Steam и работаем над скорейшим решением проблемы. Мы опубликуем новую информацию, как только у нас появится дополнительная информация или будет какой-либо прогресс.Благодарим вас за понимание.

Эксперты отмечают, что статус Neowiz как автора успешной и уважаемой Lies of P может сыграть положительную роль в диалоге с Valve и ускорить процесс апелляции, если дело действительно в отказе. Релиз Brown Dust 2 должен был состояться в Steam 15 декабря.

ratte88

oh no, очередная игра запрещённая в Стиме. Плотно фемки Гейбу на яйца надавили.

7
MNM 777

ну хоть наволочки не запретили

5
Дрочеслав сын Сергея
JustA_NiceGuy

Отлично. Там и так слишком много кала.

5
Pycckuu_XAKEP

и слава богу, и так гачей-дегенератов в интернетах хватает

4
Laver1

Сказал чувак ноющий на ПГ. Иронично.

2
Дрочеслав сын Сергея

Тоже самое произошло и с blood refreshed supply, рф с её рублями никому не нужна...

3
OSTTDK

а при чем тут рф?