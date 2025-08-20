Наволочки с объемной грудью произвели фурор среди фанатов мобильной игры Brown Dust 2

Мобильная игра-гача Brown Dust 2 официально вывела искусство дакимакур на новый уровень. Разработчики представили революционные чехлы для подушек в стиле "оппай", которые уже вызвали ажиотаж в сообществе еще до начала крупнейшей японской выставки комиксов Comiket 106.
Два популярных персонажа игры, Вильгельмина и Эклипс, удостоились "особого обращения". Их образы нанесены на особые наволочки, где область груди - не просто рисунок, а полноценная трехмерная конструкция. Эффект достигнут благодаря специальным силиконовым вставкам, которые можно поместить внутрь чехла. Это позволяет фанатам буквально ощутить формы любимых героинь.
Стоимость каждого эксклюзивного аксессуара составляет 16500 иен (около 9 тысяч рублей). Ограниченный тираж будет доступен для предзаказа на сайтах AmiAmi и Melonbooks до 10 сентября 2025 года, а отгрузка запланирована на ноябрь 2025-го. Оба дизайна изготовлены из полиэстера, полиуретана и силикона, а их размер составляет примерно 50×70 см (в зависимости от персонажа).
На фоне содержания реальной бабы, жрущей ролы по 5т.р. за раз, 9т.р за такую прекрасную подушку это просто даром. Налетай! *))
найди ту которая роллам предпочитает сама картошку с салом нажарить в чем проблема то?))
Из разряда "Если нет дома, то купи, коммон. Ты че, дурак?"
действительно зачем задротам бабу заводить.. на неё всё равно времени и денег нет о чем это я...
))
именно так и будет с этими тряпками. жаль их 😂😂😂
Так, хватит на сегодня интернета. :))
им жирно не будет от такой цены??????😂💩
Нормальная цена, что вы все к цене прицепились. Этож не какой-то проходняк от юби. Это реальные ощущения. XD
че значит нормальная? за тряпки какие то . ты прикалываешься? 😂
Нет. Постельное белье вон 5к стоит хорошее. А тут еще и с дополнением.
DLC всегда были платные =)
Могли бы сразу надувную бабу продавать, мол ты играешь в мобильную дрочильню, реальную бабу вряд ли теперь найдешь :D
Дожились, теперь можно е*ать подушку не фантазируя на голую женщину, а смотреть ей в глаза и жмать грудь..🤔😁
Осталось начать продавать матрасы с отверстием для мужиков.
ну не знаю, хрень по-моему
у меня несколько дакимакур с разными материалами и я думаю эффект от приятного плюшевой ткани и обнимания во сне с вайфу приятнее будет
Ты же мужчина, верно?
выглядит довольно неприятно ябы сказал. подушка с развесястыми сисянами.
и в чем практичность данной херни кроме играть на чувствах "ух ты сиси/писи на подушке на пожамкать" ?