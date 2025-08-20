Наволочки с объемной грудью произвели фурор среди фанатов мобильной игры Brown Dust 2

Мобильная игра-гача Brown Dust 2 официально вывела искусство дакимакур на новый уровень. Разработчики представили революционные чехлы для подушек в стиле "оппай", которые уже вызвали ажиотаж в сообществе еще до начала крупнейшей японской выставки комиксов Comiket 106.

Два популярных персонажа игры, Вильгельмина и Эклипс, удостоились "особого обращения". Их образы нанесены на особые наволочки, где область груди - не просто рисунок, а полноценная трехмерная конструкция. Эффект достигнут благодаря специальным силиконовым вставкам, которые можно поместить внутрь чехла. Это позволяет фанатам буквально ощутить формы любимых героинь.

Стоимость каждого эксклюзивного аксессуара составляет 16500 иен (около 9 тысяч рублей). Ограниченный тираж будет доступен для предзаказа на сайтах AmiAmi и Melonbooks до 10 сентября 2025 года, а отгрузка запланирована на ноябрь 2025-го. Оба дизайна изготовлены из полиэстера, полиуретана и силикона, а их размер составляет примерно 50×70 см (в зависимости от персонажа).