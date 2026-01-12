ЧАТ ИГРЫ
После негативной реакции игроков, разработчики Brown Dust 2 извинились и полностью отменили всю цензуру

Руководитель проекта Brown Dust 2 Ли Джун Хи выступил с масштабным обращением к игровому сообществу. После волн критики и недовольства, вызванных анонсированными ранее изменениями костюмов и контента, студия Neowiz полностью отменяет все запланированные цензурные правки.

Прогнулись: создатели Brown Dust 2 принялись цензурить игру из-за давления магазинов, чем вызвали недовольство игроков

Все ранее анонсированные изменения дизайнов персонажей отменены. Контент, в том числе мини-игра, где нужно шлепать девушек, остается в игре без изменений. Ли Джун Хи назвал это "окончательной политикой на весь срок жизни игры".

Вместо изменения глобального контента для всех игроков студия будет применять локальный подход. Если какая-либо страна или магазин (например, Google Play, App Store) потребует изменений для продолжения работы, студия не будет менять оригинальный контент. Вместо этого они рассмотрят варианты: скрытие контента только в этой стране, выпуск адаптированной версии игры для этого региона или полная приостановка работы игры в этой стране.

Ли Джун Хи взял на себя полную ответственность за первоначальное решение, назвав его "глубокой небрежностью", и принес извинения всем игрокам, возмущенным цензурой. Он признал, что подорвал доверие сообщества и пообещал, что впредь будет принимать решения, которые устроят всех игроков.

Комментарии:  6
Neko-Aheron

Отличный способ пиара

3
WerGC

они что думали все будут рады и шапки вверх кидать

3
Tiger Goose

«Дрочите на здоровье», — добавили в пресс-релизе представители Neowiz.

3
ParanoidRusty

Здравый смысл VS Англосаксы
5:0

2
TerryTrix

То то же!

1
BattleEffect

часто переобуваются