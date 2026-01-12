Прогнулись: создатели Brown Dust 2 принялись цензурить игру из-за давления магазинов, чем вызвали недовольство игроков

На недавнем стриме разработчики популярной стратегической RPG Brown Dust 2 представили планы на будущее игры, которые вызвали бурную дискуссию в сообществе. Анонсированные изменения касаются значительного пересмотра ряда костюмов персонажей, удаления мини-игры, где нужно шлепать девушек, и модификации многих известных откровенных кат-сцен.

Этот шаг стал неожиданным для многих фанатов, особенно на фоне успеха декабря, который стал для игры рекордным по количеству активных игроков с момента релиза. Многие связывают этот всплеск популярности именно с дерзким визуальным стилем и откровенными элементами геймплея.

Во время трансляции представители студии были немногословны касательно детальных причин, но намекнули на давление со стороны магазинов и критику в адрес изображения женских персонажей. Ранее команда заявляла, что "предпочтет, чтобы игра умерла естественной смертью, чем была бы убита магазинами". Текущее решение указывает на смену этой позиции.

Игра уже сталкивалась с ограничениями платформ - она недоступна в Steam. Очевидно, разработчики теперь идут на уступки, чтобы обеспечить ее присутствие в других магазинах.

Реакция игроков в сети неоднозначна. Часть сообщества воспринимает новость как необходимый шаг для стабильного развития и доступности проекта. Другие же видят в этом прямую цензуру, потакание правилам платформ и предательство первоначального стиля игры, который их привлек.