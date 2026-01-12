Прогнулись: создатели Brown Dust 2 принялись цензурить игру из-за давления магазинов, чем вызвали недовольство игроков

На недавнем стриме разработчики популярной стратегической RPG Brown Dust 2 представили планы на будущее игры, которые вызвали бурную дискуссию в сообществе. Анонсированные изменения касаются значительного пересмотра ряда костюмов персонажей, удаления мини-игры, где нужно шлепать девушек, и модификации многих известных откровенных кат-сцен.
Этот шаг стал неожиданным для многих фанатов, особенно на фоне успеха декабря, который стал для игры рекордным по количеству активных игроков с момента релиза. Многие связывают этот всплеск популярности именно с дерзким визуальным стилем и откровенными элементами геймплея.
Во время трансляции представители студии были немногословны касательно детальных причин, но намекнули на давление со стороны магазинов и критику в адрес изображения женских персонажей. Ранее команда заявляла, что "предпочтет, чтобы игра умерла естественной смертью, чем была бы убита магазинами". Текущее решение указывает на смену этой позиции.
Игра уже сталкивалась с ограничениями платформ - она недоступна в Steam. Очевидно, разработчики теперь идут на уступки, чтобы обеспечить ее присутствие в других магазинах.
Реакция игроков в сети неоднозначна. Часть сообщества воспринимает новость как необходимый шаг для стабильного развития и доступности проекта. Другие же видят в этом прямую цензуру, потакание правилам платформ и предательство первоначального стиля игры, который их привлек.
Что там в игре такого творится, страшно подумать. В Steam'е откровенная порнуха здраво годами поживает. Из борделя за разврат выгоняют? xD
Какой смысл цензурить игру для взрослых !? ведь её ради Uncensored и покупают 😏
Нуу понимаешь деды и бабки которые нам всё запрещают и которые сидят у Власти считают что игры созданы только для детей, а удел взрослых заниматься взрослыми играми, иными словами зарабатывать бабки, платить налоги и заводить собственные семья, ты попробуй дедам и бабкам объяснить что в игры играют не только дети, но и взрослые которым лет под 30, но к сожалению ни кто не хочет этого доказывать ибо с Властями связываться себе дороже, поэтому лучше всё зацензурить и выполнить то что требует от тебя Власть, чем противиться указам свыше и доказывать обратные вещи, к сожалению так устроен весь Мир, власть указывает слабым, а слабые подчиняются властям, потому что власть эта Сила, вот так вот.
Осуждаю