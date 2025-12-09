Разработчики BrownDust 2 отказались цензурить игру по требованию Valve и решили не выпускать ее в Steam

Несколько дней назад мобильная аниме-гача BrownDust 2, которая готовилась к релизу в Steam, внезапно была заблокирована. Разработчики сообщили, что ведут переговоры с площадкой, но, похоже, они ни к чему не привели. Команда BrownDust 2 официально объявила об отмене релиза игры в Steam.
Причиной стал непреодолимый конфликт с политикой цифрового магазина Valve, который, по словам разработчиков, вынудил бы их пойти на недопустимые изменения "ключевого направления" проекта. Другими словами, разработчики решили не цензурить игру и остаться верными себе.
Мы долго готовились к запуску в Steam, но в процессе согласования с политикой платформы столкнулись с проблемой, которую невозможно разумно решить в текущей версии игры. После долгих внутренних обсуждений мы решили не выпускать игру в Steam. Мы глубоко сожалеем, что разочаровали всех вас, кто ждал и поддерживал нас. Мы рассмотрели несколько вариантов, чтобы сделать релиз возможным, но чтобы сохранить основное направление игры и общее качество, пришли к выводу, что необходимые корректировки в данный момент неуместны.
BrownDust 2 славится своим провокационным визуальным стилем, однако в Steam представлено множество игр с откровенным порно-контентом, что заставляет экспертов гадать о специфике претензий Valve. Пока же игра останется эксклюзивом для мобильных платформ и официального лаунчера для ПК, где ее создатели имеют полный контроль над контентом.
Я млядь не понимаю что сложно всем этим разработчикам Гачи Аниме Новел собраться вместе и создать свою собственную Платформу-Магазин, где бы продавались все эти игры с эротическим контентом 18+, накуя им этот Steam и Valve? я не понимаю, тем более Valve начала удалять со своей Площадки игры с эро контентом, а это значит 1но из 2х либо терпеть дискриминацию и Цензурить весь эро контент в играх, либо уходить со Steamа и создавать свою Площадку с эро играми Блек-джек и Шлюхами, вот 1но из 2х ибо 3го варианта не дано, что терпеть это самодурство, взяли встали все вместе и ушли со Steamа на свою собственную Платформу-Магазин ну. Если бы меня душили бы так, я бы встал и ушел на свою Платформу и там бы продавал все эти Гачи Аниме Хентай Новели 18+ и не только но и ещё Хентай без цензуры с Русской Озвучкой, картинки Аниме Тянок и ещё бы рекламу бы запустил "Устал дрочить на Обычное Порно? заходи к нам в эро магазин, тут тебе грудастые Милфы без цензуры, каваии школьницы в школьной форме, как говориться рука потеет пис.н балдеет, приходи к нам и ты не пожалеешь" воооо 👍 реклама
так это ж сколько денег надо на разработку и запуск и поддержание? у них столько нету
Нуу можно открыть сбор средств на Патреоне или Гитхабе где там делают сборы на проекты, я думаю людей будет не мало кто готов пожертвовать бабки на разработку такого магазина.
Есть уже Dlsite и Nutaku. Но Steam крупнейшая площадка в мире и все хотя туда.
Типов вроде убрали из за того что они они манипулировали с вишлистами а они так решили все вывернуть, в цензуру?
Слава богу, побольше бы таких. Побольше бы гач, уходящих из Steam, и этим спасающих от зомбирования сотни тысяч слабовольных, психически нестабильных, подверженных влиянию психологических манипулятивных уловок, людей.
Я чёт помню играл на мобилке в неё пару дней, типичная, унылая гача и никакой эротики. Арты что ли звезли слишком откровенные?
из-за лоли
странно то есть порно игры в стим ок,а тут блокировка полуэротической игры. лол
Да всё на самом деле просто. Тут даже Шерлоком не нужно быть, чтобы понимать, почему отказали.
так так и почему же? поделись своими догадками))
Там куча "лоли" персонажей
о как, ну тут да, опасная специфика
Так в стиме есть игры гораздо жестче, в чем проблема то? Или они не хотели плашку 18+?
А потому что проблема видимо не в Стиме.
говорят вроде из-за лоли
С одной стороны обидно, стим сделал бы игру доступнее для РФ, а с другой разрабы молодцы, что остались верны себе, лучше уж тогда пускай собственный лаунчер сделают, это не такая проблема, а то по умолчанию на пк скачивается через гугл плей, а он в РФ игры блочит. Поэтому если кто-то захочет поиграть на пк, то нужно качать отдельный установщик, не привязанный к гугл плею.
Инфоповода накидали, об игре мало бы кто знал, а тут шумиха, и стало интересно, хах
п.с. Classic