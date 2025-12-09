Разработчики BrownDust 2 отказались цензурить игру по требованию Valve и решили не выпускать ее в Steam

Несколько дней назад мобильная аниме-гача BrownDust 2, которая готовилась к релизу в Steam, внезапно была заблокирована. Разработчики сообщили, что ведут переговоры с площадкой, но, похоже, они ни к чему не привели. Команда BrownDust 2 официально объявила об отмене релиза игры в Steam.

Причиной стал непреодолимый конфликт с политикой цифрового магазина Valve, который, по словам разработчиков, вынудил бы их пойти на недопустимые изменения "ключевого направления" проекта. Другими словами, разработчики решили не цензурить игру и остаться верными себе.

Мы долго готовились к запуску в Steam, но в процессе согласования с политикой платформы столкнулись с проблемой, которую невозможно разумно решить в текущей версии игры. После долгих внутренних обсуждений мы решили не выпускать игру в Steam. Мы глубоко сожалеем, что разочаровали всех вас, кто ждал и поддерживал нас. Мы рассмотрели несколько вариантов, чтобы сделать релиз возможным, но чтобы сохранить основное направление игры и общее качество, пришли к выводу, что необходимые корректировки в данный момент неуместны.

BrownDust 2 славится своим провокационным визуальным стилем, однако в Steam представлено множество игр с откровенным порно-контентом, что заставляет экспертов гадать о специфике претензий Valve. Пока же игра останется эксклюзивом для мобильных платформ и официального лаунчера для ПК, где ее создатели имеют полный контроль над контентом.