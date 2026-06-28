В Тайване на выставке Brown Dust 2 посетители могли потрогать и пошлепать силиконовые ягодицы девушек из игры

На прошедшем в Тайване мероприятии, посвященном третьей годовщине мобильной RPG Brown Dust 2, разработчики удивили фанатов необычной интерактивной зоной. В специальной комнате под названием "Комната шлепков" выставили реалистичные силиконовые модели ягодиц популярных героинь игры.

Посетители могли не только посмотреть, но и потрогать филейные части девушек, которые давно стали мемом и объектом внимания в сообществе игры. По отзывам участников, модели выглядят крайне реалистично, хотя и выполнены из силикона. Это продолжение традиции смелого мерча Brown Dust 2 - ранее уже выпускались подушки и другие товары с акцентом на формы персонажей.

Мероприятие прошло в рамках 3-летнего фан-карнавала в Тайбэе. Кроме зоны с ягодицами на выставке были тематические фото-зоны в стиле горячих источников; выступления и фотосессии с косплеерами (включая тайваньских и корейских); продажа лимитированного мерча; интерактивные активности и VIP-зоны для преданных игроков.

Brown Dust 2 уже давно известна смелым подходом к дизайну персонажей и нестандартному мерчу. Тайвань остается одним из ключевых рынков для игры: после второй годовщины она лидировала по продажам в регионе, а оффлайн-ивенты собирают тысячи посетителей