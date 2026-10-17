Создавайте живописные города и пейзажи - представлен геймплейный трейлер уютной песочницы Brushland

Разработчики представили геймплейный трейлер Brushland — уютной творческой игры, в которой пользователям предстоит создавать живописные городки и природные ландшафты. Проект разрабатывается для PC и предлагает сосредоточиться на строительстве и оформлении собственного виртуального мира.

В Brushland игроки смогут воплощать свои идеи, создавая небольшие поселения и окружающие их пейзажи. Главный акцент сделан на творческом процессе и возможности самостоятельно определять, как будет выглядеть каждый уголок игрового пространства.

Новый трейлер демонстрирует красочный визуальный стиль проекта и примеры локаций, которые можно создать в игре. Уютные домики, живописные окрестности и сказочная атмосфера превращают строительство в своеобразное занятие по созданию миниатюрных миров.

Точная дата релиза пока не объявлена, однако игру уже можно добавить в список желаемого.