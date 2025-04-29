"Убивай майнеров, спасай мир!": российский ретро-шутер Brutal John 2 выйдет в раннем доступе уже этим летом

Наши отечественные умельцы из OldSchool Laws анонсировали Brutal John 2 — очередной олдскульный шутер, где нужно таскать здоровенные пушки и крошить толпы врагов. Сюжет у игры такой: мир захватили технологии майнинга, и теперь надо остановить крипто-безумие во главе с каким-то мутантом по имени Лузилиан.

Кстати, не смотрите на цифру 2 в названии, первой части даже не было, просто произошёл небольшой ребрендинг. Изначально проект задумывался как пародия, но авторы говорят, что за пять лет разработки превратился в «серьёзную игру» с претензией на возрождение шутеров старой школы. Мол, так много всего переделали, что можно считать второй частью.

Выйдет игра в раннем доступе 22 июля в Steam. Во время этого раннего доступа обещают 12 готовых уровней, на которые уйдёт часов семь игрового времени. Ну и дальше будут добавлять контент по мере разработки.

Ну и напоследок стоит отметить, что за разработкой стоят ветераны индустрии, приложившие руку к Duke Nukem и Ion Fury. А вдохновлялись они всем, чем только можно — от Serious Sam и Duke Nukem до Doom и Half-Life.