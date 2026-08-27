Brutal Legend бесплатно раздают в память о Тиме Карри - раздача продлится 666 минут

Brutal Legend временно стала бесплатной в память об актёре Тиме Карри, который умер в возрасте 80 лет. Забрать игру можно в магазине itch.io — акция продлится символические 666 минут, так что времени на получение копии немного.
Карри озвучил в Brütal Legend главного злодея Довикуласа, императора Tainted Coil. По словам Тима Шафера, именно голос актёра идеально подходил этому персонажу. Изначально роль должен был исполнить легендарный музыкант Ронни Джеймс Дио.
В Brütal Legend Карри запомнился не только поклонникам игр: за карьеру он сыграл во множестве фильмов и сериалов, а также озвучивал персонажей в Gabriel Knight, Red Alert 3 и Dragon Age: Origins.
Это уже не первый раз, когда Double Fine устраивает подобную акцию. Ранее Brütal Legend также бесплатно раздавали на 666 минут в честь Оззи Осборна, появившегося в игре в роли Хранителя металла.
Жидкие сатанисты опять за своё
И зачем к его смерти приплетать демонов?
ЗА ХЕВИ МЕТАЛ *******
Крутейшая по стилю, атмосфере, музыке, миру игра, но при этом очень плохая и скучная. Если бы Шафер не выпендривался, и сделал обычный битэмап, то было бы в РАЗЫ лучше. А эта получившаяся недо-тактика максимально странная и отторгающая от себя.
Да Господи, кому этот itch.io всрался, либо раздача в Стиме, либо в ГОГ, оста