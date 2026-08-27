Brutal Legend бесплатно раздают в память о Тиме Карри - раздача продлится 666 минут

Brutal Legend временно стала бесплатной в память об актёре Тиме Карри, который умер в возрасте 80 лет. Забрать игру можно в магазине itch.io — акция продлится символические 666 минут, так что времени на получение копии немного.

Карри озвучил в Brütal Legend главного злодея Довикуласа, императора Tainted Coil. По словам Тима Шафера, именно голос актёра идеально подходил этому персонажу. Изначально роль должен был исполнить легендарный музыкант Ронни Джеймс Дио.

В Brütal Legend Карри запомнился не только поклонникам игр: за карьеру он сыграл во множестве фильмов и сериалов, а также озвучивал персонажей в Gabriel Knight, Red Alert 3 и Dragon Age: Origins.

Это уже не первый раз, когда Double Fine устраивает подобную акцию. Ранее Brütal Legend также бесплатно раздавали на 666 минут в честь Оззи Осборна, появившегося в игре в роли Хранителя металла.