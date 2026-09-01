Double Fine пообещала сделать Brutal Legend 2 за 100 миллионов долларов на Kickstarter

После разрыва с Xbox студия Double Fine запустила Kickstarter для нового Amnesia Fortnight — двухнедельного марафона, в рамках которого команда создаёт экспериментальные прототипы игр.
Сейчас кампания собрала уже более $275 тысяч из необходимых $400 тысяч, а до её окончания остаётся 29 дней. При этом разработчики подготовили крайне необычный бонус: если сборы каким-то чудом достигнут $100 млн, Double Fine сделает Brütal Legend 2.
Сумма выглядит практически недостижимой, поэтому пока это скорее шуточная сверхцель. Однако после ухода из-под крыла Microsoft ситуация в студии действительно изменилась: теперь Double Fine самостоятельно ищет деньги на свои экспериментальные проекты.
В рамках Amnesia Fortnight 2026 команда представила более 25 прототипов — от тактического градостроительного симулятора и кооперативных игр до необычных гонок, RPG и арена-шутеров. Пользователи Kickstarter смогут поддержать проект и голосовать за прототипы, которые получат дальнейшее развитие.
При этом Double Fine отдельно отмечает, что параллельно продолжает работать над более крупными играми. Так что полностью исключать возвращение к старым франшизам после разрыва с Xbox пока нельзя.
У них была такая возможность, но вместо продолжения известных любимых франшиз они пилили неликвид. Раз Майкрософт не выделила им соответствующую сумму на данные хотелки, то почему игроки, которых они кормили несколько лет херней, должны в этом участвовать?!
Не говоря уже, что 100 млн они никогда не соберут -- вариант обещаний беспроигрышный. Троллить таким образом своих оставшихся фанатов, особенно после того, как студия получила пинка под зад -- не есть хорошо.
Не думаю что они соберут столько. Да и без «крёстного отца хеви-метала» Оззи Осборна будет грустно. А ведь в игре Оззи был «Хранителем Металла».
Вот если бы пообещали, что Brutal Legend 2 будет многопользовательским космическим симулятором, где можно будет покупать корабли...
Тут вопрос другой не мало подобных запросов. Которые потом заканчивалось тем, что возможный успех привлекал уже издателя. И по сути игроделы перебегали к нему. В итоге издатель их кидал в плане бабок. И они снова шли на подобные площадки для сбора денег на новую игру.
П*здаболы. Что мешало сделать это под крылом майков с их бесконечными деньгами, а не тратить миллионы на нахрен никому не нужный маяк-шагоход?