Double Fine пообещала сделать Brutal Legend 2 за 100 миллионов долларов на Kickstarter

После разрыва с Xbox студия Double Fine запустила Kickstarter для нового Amnesia Fortnight — двухнедельного марафона, в рамках которого команда создаёт экспериментальные прототипы игр.

Сейчас кампания собрала уже более $275 тысяч из необходимых $400 тысяч, а до её окончания остаётся 29 дней. При этом разработчики подготовили крайне необычный бонус: если сборы каким-то чудом достигнут $100 млн, Double Fine сделает Brütal Legend 2.

Сумма выглядит практически недостижимой, поэтому пока это скорее шуточная сверхцель. Однако после ухода из-под крыла Microsoft ситуация в студии действительно изменилась: теперь Double Fine самостоятельно ищет деньги на свои экспериментальные проекты.

В рамках Amnesia Fortnight 2026 команда представила более 25 прототипов — от тактического градостроительного симулятора и кооперативных игр до необычных гонок, RPG и арена-шутеров. Пользователи Kickstarter смогут поддержать проект и голосовать за прототипы, которые получат дальнейшее развитие.

При этом Double Fine отдельно отмечает, что параллельно продолжает работать над более крупными играми. Так что полностью исключать возвращение к старым франшизам после разрыва с Xbox пока нельзя.