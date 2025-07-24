Double Fine посвятила Оззи Осборну бесплатную раздачу Brutal Legend на PC

Недавно мы узнали печальную новость о том, что Оззи Осборн, икона хэви-метала, скончался. При жизни певец был не только легендой мира музыки, но и принимал участие в создании ряда игр, и главной из них, несомненно, является Brutal Legends.

Чтобы почтить память рок-музыканта, студия Double Fine бесплатно раздает копии Brutal Legends любителям ПК. Получить игру можно будет на платформе Itch.io. Продлится акция всего лишь 666 минут, так что лучше поторопиться, чтобы успеть получить свою!

Если вы вдруг проспали вчерашний день, то Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. Осборн был одним из создателей Black Sabbath, успешным сольным исполнителем и, вполне возможно, источником дизайнерского вдохновения для многих злодеев из RPG.