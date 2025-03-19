Анонсирован платформер Brute Horse - безумное приключение варвара и его раненого коня

Bohemia Interactive издаст сюжетно-ориентированный экшен-платформер Brute Horse от студии Place of Departure. Игра выйдет на PlayStation, Xbox и PC в 2025 году.

Brute Horse отправит игроков в суровый мир Южной Вулгарии, где им предстоит взять на себя роль варвара по прозвищу Брут. После тяжелого ранения его верного боевого коня герой отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти своего спутника. В этом ему поможет Мишель — изобретательница и наемник, с которой можно пройти игру в кооперативе.

Игроков ждут динамичные сражения, сложные головоломки и захватывающие платформенные испытания. Кроме того, проект предлагает локальный кооператив, что делает его отличным выбором для вечерних посиделок с другом. Исследуйте разделенные королевства, преодолевайте смертельные угрозы и погружайтесь в увлекательное повествование о дружбе, чести и выживании!