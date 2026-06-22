Авторы Genshin Impact внезапно анонсировали игру BSide: Olivia Lin, где можно общаться с очаровательной студенткой

miHoYo, подарившая миру глобальные хиты Genshin Impact и Honkai: Star Rail, преподнесла игрокам неожиданный сюрприз. Компания решила отойти от привычных масштабных аниме-RPG и открыла в магазине Steam страницу совершенно нетипичного для себя проекта с реалистичной графикой под названием BSide: Olivia Lin.

Новинка позиционируется не как классическая игра, а скорее как расслабляющее «настольное приложение» и интерактивный симулятор общения с симпатичной девушкой. Главная героиня проекта — Оливия Лин, студентка из Шанхая. Девушка обучается игре на фортепиано, в качестве дополнительной специальности изучает психологию и проводит собственное независимое исследование на тему «Музыка и память».

Проект предлагает пользователям расслабиться в компании виртуальной подруги. Геймеры смогут слушать, как Оливия играет на инструментах, а также делиться с ней собственным творчеством. Одной из главных технических особенностей BSide заявлена интеграция MIDI-файлов. Если игрок загрузит в приложение свою музыкальную дорожку в этом формате, система автоматически сгенерирует под нее уникальный музыкальный видеоклип с участием героини игры.

Помимо совместного прослушивания музыки, с Оливией можно обмениваться настоящими письмами. Игрок может написать героине сообщение, а она «внимательно прочтет его» и пришлет ответ. Для обеспечения такого уровня коммуникации разработчики интегрировали в игру технологию генеративного ИИ. Вдобавок проект может работать в фоновом режиме в качестве живых обоев для рабочего стола, чтобы студентка всегда находилась на экране компьютера.

Судя по всему, BSide: Olivia Lin стала одним из первых плодов этих экспериментов студии с реалистичным рендерингом и искусственным интеллектом. В данный момент игра находится в активной разработке для ПК. Релиз состоится в формате раннего доступа в Steam, который, согласно описанию разработчиков, должен продлиться до конца 2026 года. При этом на данный момент страница в Steam может иметь региональные ограничения для некоторых стран.