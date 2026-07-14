BSide: Olivia Lin с возможностью проводить томные вечера со студенткой вышла в релиз, но пока не у нас

Еще совсем недавно авторы Genshin Impact и Honkai: Star Rail удивили внезапным анонсом нестандартного для себя проекта — BSide: Olivia Lin, где можно близко общаться с очаровательной студенткой из Шанхая. И вот теперь состоялся официальный релиз игры в формате раннего доступа в цифровом магазине Steam, однако есть небольшой ньюанс.

Этот необычный симулятор предлагает уникальный опыт коммуникации с помощью передового генеративного искусственного интеллекта. Героиня по имени Оливия Лин, совмещающая игру на фортепиано с психологией, позволяет пользователям отвлечься от повседневной суеты: игроки могут не просто наслаждаться её игрой и музыкой на фоне рабочего стола. Функционал нейросетей позволяет загружать собственные музыкальные MIDI-файлы, которые ИИ-помощница Оливия автоматически анализирует и мгновенно конвертирует в атмосферные музыкальные видеоклипы. Более того, с Оливией можно вести глубокую, эмоциональную переписку — алгоритмы живо генерируют осмысленные ответы в письмах, дают советы по творчеству и анализируют написанное.

Китайские игроки приняли "цифровую девушку" на ура. Несмотря на то, что запуск от 13 июля является всего лишь ранней бетой для доработки качества, базовая бесплатная модель уже заслужила оценку около 80% рейтинга почти из 500 рецензий. Пиковый онлайн перешагнул отметку в 5 тысячи "влюбленных" слушателей.

Но главным недостатком амбициозной технологии для мировой аудитории стала жесткая политика региональных ограничений от HoYoverse. К сожалению, на старте BSide: Olivia Lin официально недоступна западным геймерам — страница в Steam попросту закрыта не только в российском регионе, но и в ряде других стран.

Очевидно, столь тонкая работа языковых ИИ-алгоритмов по распознаванию "эмоциональных переписок в письмах" и генераций советов пока работает исключительно и только на алгоритмических дата-сетах китайского и смежных азиатских языков. Когда же компания будет готова масштабировать и адаптировать свою "AI-систему общения" для глобального рынка с полной англо- или хотя бы русскоязычной поддержкой — остается неизвестным.