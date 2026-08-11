MiHoYo сворачивает экспериментальный проект BSide: Olivia Lin с виртуальной ИИ-студенткой спустя месяц после релиза

Китайский разработчик игр miHoYo, известный по таким хитам, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail, неожиданно объявил о прекращении поддержки своего экспериментального ИИ-проекта BSide: Olivia Lin. Игра, которая позиционировалась как интерактивное приложение с виртуальным персонажем, была доступна в раннем доступе Steam всего 28 дней, с 13 июля.

Несмотря на то, что проект получил очень положительные отзывы от пользователей (более 1500 обзоров) и пик онлайна на платформе достигал почти 7300 человек, разработчики приняли решение свернуть сервис. Игра не была доступна для пользователей не из Китая.

Согласно официальному заявлению, 27 августа будет выпущена офлайн-версия приложения, однако функции, требующие подключения к интернету, такие как отправка писем персонажу и загрузка MIDI-файлов, будут отключены. 31 августа игра будет полностью удалена из магазина Steam, а серверы окончательно остановлены. Пользователи, установившие офлайн-версию, смогут и дальше использовать приложение в качестве фоновых динамических обоев и слушать игру на фортепиано.

BSide: Olivia Lin был скорее интерактивным динамическим рабочим столом, чем игрой в классическом понимании. Главная героиня - виртуальная девушка по имени Линь Ли, студентка консерватории из Шанхая. Пользователи могли наблюдать за ее жизнью в виртуальной комнате, прослушивать встроенные треки или загружать собственные MIDI-файлы, чтобы увидеть, как персонаж исполняет их на фортепиано, общаться с персонажем через текстовые сообщения, часть из которых сопровождалась видеоответами.

В официальном анонсе не было указано конкретных причин столь скорого закрытия. Однако, судя по описанию игры в Steam, проект с самого начала подавался как экспериментальный. Разработчики планировали собирать отзывы в течение 2026 года для улучшения функций, таких как качество звука и обработка MIDI.

На практике приложение столкнулось с рядом ограничений: отсутствие полноценного взаимодействия с персонажем (клики мышью не работали), строгие требования к загружаемым MIDI-файлам (поддерживались только моно-треки для фортепиано) и отсутствие привычных для компаньонов функций вроде таймера или списка дел. Обновления за месяц касались лишь стабильности работы, без добавления нового контента.

Учитывая, что BSide был полностью бесплатным и не имел элементов монетизации, его закрытие выглядит как завершение внутреннего технологического эксперимента, результаты которого, вероятно, будут использованы в будущих проектах компании.