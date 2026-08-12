Bubsy 4D получила крупное обновление Black Hole с 15 новыми уровнями

Издатель Atari и студия Fabraz выпустили масштабное обновление Black Hole для платформера Bubsy 4D. Главным нововведением стала отдельная кампания из 15 уровней, но на этом разработчики не остановились.

Новые испытания предлагают вернуться на уже знакомые планеты и столкнуться с дополнительными опасностями и врагами. За прохождение также можно получить пять новых нарядов, собирая специальный ресурс «пустотный флис». Для любителей соревнований появились 15 медалей за время прохождения и таблицы лидеров, а полный набор контента дополнили четыре новых достижения и специальная награда за 100-процентное прохождение.

Обновление добавило новые диалоги и ряд небольших улучшений игрового процесса. Разработчики сделали работу камеры более плавной при столкновениях, снизили вероятность проваливания под землю при переходе в форму «волосатого шара» и исправили редкую ошибку, из-за которой Бабси мог оставаться растянутым или сдавленным.

Не обошлось без исправлений отдельных технических проблем. Стрельба из стеклянных трубчатых пушек теперь должна работать стабильнее на разных системах, а гибель от Баарби в момент её поражения больше не приводит к зависанию игры. Также были исправлены ошибки с сохранением состояния способностей в магазине и появлением гоночного таймера после завершения игры.

Black Hole уже доступно бесплатно на всех платформах, где вышла Bubsy 4D, включая PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК.