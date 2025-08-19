Bubsy возвращается в космос: анонсирован межгалактический платформер Bubsy 4D

Atari и Fabraz неожиданно представили Bubsy 4D — новый платформер с пушистым любителем пряжи. Игра выйдет на PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch и ПК, но дата релиза пока не раскрыта.

На этот раз Бабси отправляется в космос. Его старые враги Вули похитили земных овец, но те восстали и превратились в смертоносных БааБотов, вооружённых украденной технологией. Их цель — завладеть Золотым руном, самым ценным сокровищем рыси. Чтобы остановить врагов, Бабси вместе со своей разношёрстной командой отправится в межгалактическое приключение, где ему предстоит прыгать, планировать, кататься шерстяным клубком и использовать новые акробатические приёмы.

Игроков ждут уровни с крафтовым стилем, сражения с боссами, система улучшений и онлайн-таблицы лидеров для тех, кто хочет показать мастерство в спидране. Дополняют картину юмор, фирменные наряды за пряжу и джазово-свингующий саундтрек от Fat Bard.

После долгого перерыва Бабси снова рвётся в бой. Что может пойти не так?