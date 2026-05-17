Гендиректор Atari хочет сделать компанию лидером среди ретро-брендов

Глава Atari Уэйд Розен поделился видением будущего компании и планами по постепенному возрождению бренда. Он стремится сделать Atari не просто коммерчески успешной, а значимой для игровой индустрии и для самих игроков.

Atari изначально ассоциируется с началом домашней игровой эры, но также с кризисом видеоигр в США до выхода Nintendo Entertainment System в 1985 году. За годы компания пробовала себя в ретро-консолях, сборниках классических игр и даже новых игровых устройствах. Сейчас Розен намерен сосредоточиться на восстановлении имиджа бренда через качественные ретро-проекты.

Он отметил, что цель Atari — не перепродажа компании, а её устойчивое присутствие и положительное влияние на игроков. «Я хочу, чтобы жизнь людей становилась лучше благодаря Atari, так же как моя жизнь стала лучше благодаря Nintendo», — заявил Розен в интервью Bloomberg.

Особое внимание уделяется франшизе Bubsy. Гендиректор пообещал, что предстоящая игра Bubsy 4D станет первой по-настоящему удачной частью серии. Для этого Atari сотрудничает с опытной студией Fabraz, которая уже доказала свои силы в соответствующем жанре. По словам Розена, такой подход помогает снизить риски при разработке.