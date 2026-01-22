Рысь возвращается из космоса: Bubsy 4D выйдет 22 мая

Издательство Atari и студия Fabraz объявили дату выхода Bubsy 4D — новый платформер с печально известным, но харизматичным рысёнком поступит в продажу 22 мая. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam, Epic Games Store и GOG) по цене 19,99 доллара.

Также будет доступно физическое коллекционное издание: для Switch 2 за 49,99 доллара и для Switch за 39,99 доллара. В комплект войдут копия игры, внешняя коробка, руководство пользователя, постер и артбук.

Bubsy 4D — это полноценное 3D-возвращение серии в формате межгалактического платформера. Бабси отправляется в космос, чтобы остановить своих давних врагов — Вули, превратившихся в смертоносных BaаBots, и вернуть Золотое руно. Игроков ждут экзотические планеты, роботы-овцы, сражения с боссами и тонны пряжи.

Герой получил расширенный набор умений: прыжки, планирование, бег по стенам, атаки с воздуха и новую форму «комочка шерсти», позволяющую мчаться на огромной скорости. Разработчики обещают удобный геймплей как для новичков, так и для любителей скоростных прохождений, а онлайн-таблицы лидеров позволят соревноваться за лучшие результаты. Дополняет приключение бодрый саундтрек от Fat Bard, сочетающий джаз, биг-бэнд и электро-свинг.