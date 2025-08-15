Bubsy возвращается: сборник The Purrfect Collection выйдет 9 сентября

Atari и Limited Run Games объявили, что сборник Bubsy in: The Purrfect Collection выйдет в цифровом виде 9 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC (Steam).
Коллекция не просто соберёт культовые игры о коте Bubsy, но и расскажет историю франшизы, которая в начале 90-х была символом «маскот-войн», а позже стала предметом шуток. В сборник войдут не только сами игры, но и артефакты, а также интервью, раскрывающие закулисье разработки.
В состав The Purrfect Collection включены:
- Bubsy in Fractured Furry Tales (Jaguar)
- Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind (Genesis, SNES, Super Famicom)
- Bubsy II (Game Boy, Genesis, SNES)
- Bubsy 3D (PlayStation)
Разработчики обещают, что этот сборник станет своеобразным интерактивным музеем — с ретро-геймплеем, историческими материалами и атмосферой той эпохи.
Bubsy 1 прошёл на эмуляторе Сеги на пк, Bubsy 2 на эмуляторе SNES на смартфоне, Bubsy Atari Jaguar начинал проходить и на Duckstation начинал Bubsy 3D