Buckshot Roulette добралась до Xbox Series и Xbox One

Buckshot Roulette стала доступна для Xbox Series, Xbox One и ПК в Microsoft Store за 2,99 доллара, а также в Game Pass, как объявили издатель CRITICAL REFLEX и разработчик Майк Клубника.

Buckshot Roulette — это русская рулетка с дробовиком 12-го калибра. Окунитесь в мрачный ночной клуб преступного мира. Сразитесь с Дилером или своими друзьями. Стратегически используйте предметы, чтобы улучшить свои шансы. Приготовьтесь, когда будете нажимать на курок. Зарядите патронник, испытайте удачу, удвойте ставку. Приза за второе место нет.

Игра Buckshot Roulette, вышедшая в Steam в 2024 году, получила признание критиков и игроков, набрав 85 баллов на Metacritic и получив номинации на Indie Game Awards и Horror Game Awards. На сегодняшний день продано более четырёх миллионов копий игры.

На Xbox дебют Buckshot Roulette будет включать многопользовательский режим для двух-четырёх игроков, добавленный в игру в бесплатном обновлении Steam в прошлом году, а также новые мощные предметы, способные мгновенно изменить ход раунда. Пришло время бросить кости на кон.