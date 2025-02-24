Buckshot Roulette выйдет на Xbox Series и Game Pass в 2025 году

Издатель Critical Reflex и разработчик Майк Клубника объявили, что выпустят Buckshot Roulette для Xox Series в 2025 году, а также в Game Pass.

Buckshot Roulette — это русская рулетка с дробовиком 12-го калибра. Погрузитесь в суровый ночной клуб преступного мира. Сразитесь с Дилером или друзьями. Стратегически используйте предметы, чтобы улучшить свои шансы. Приготовьтесь, когда нажмете на курок. Зарядите патрон, испытайте удачу, удвойте ставку. Приза за второе место нет.

Buckshot Roulette вышла в Steam в 2024 году и получила признание критиков и публики, набрав 85 баллов на Metacritic и собрав номинации на The Indie Game Awards и The Horror Game Awards. На сегодняшний день продано более четырех миллионов копий игры.

Дебют Buckshot Roulette на Xbox будет включать многопользовательский режим для двух-четырех игроков, добавленный в игру в бесплатном обновлении Steam в прошлом году, а также мощные новые предметы, которые могут изменить ход раунда в мгновение ока.

Buckshot Roulette в настоящее время доступна для ПК в Steam и itch.io .