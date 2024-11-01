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Buckshot Roulette 28.12.2023
Ужасы, Инди, От первого лица
8.3 66 оценок

Игра в русскую рулетку Buckshot Roulette обзавелась многопользовательским режимом

monk70
Новости

Долгожданный многопользовательский режим для CRITICAL REFLEX и вирусной хоррор-сенсации разработчика Майка Клубники Buckshot Roulette уже вышел в качестве бесплатного обновления в Steam, как раз к Хэллоуину. Заходите в грязный ночной клуб с четырьмя игроками, новыми предметами и своей жизнью на кону.

Занимайте место за столом и вместе испытайте удачу в новом многопользовательском режиме Buckshot Roulette. Попробуйте совершенно новые предметы, включая Jammer, чтобы пропустить ход игрока, и Inverter, чтобы изменить порядок хода стола.

Buckshot Roulette доступна в Steam.

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