Необычная игра в русскую рулетку Buckshot Roulette разошлась тиражом 2 млн. копий

Вы оказываетесь в подпольном ночном клубе, где царит полумрак, а воздух наполнен запахом сигаретного дыма и дешёвого алкоголя. Здесь играет музыка, но это не обычные популярные мелодии, а ритмы давно забытых драм-машин. Кажется, что сами металлические балки вибрируют в такт этим гипнотическим битам, создавая ощущение чего-то запретного и опасного.

Buckshot Roulette — это попытка переосмыслить печально известную «Русскую рулетку». Но вместо традиционного револьвера здесь используется настоящее помповое ружьё 12-го калибра. Дополнительная огневая мощь и совершенно другая механика обращения с дробовиком создают совершенно новый опыт, который заставляет по-новому взглянуть на эту смертельно опасную азартную игру.

Игровые сессии в Buckshot Roulette длятся всего 15-20 минут, но каждая секунда наполнена напряжением и адреналином. Вы вступаете в игру, зная, что у вас есть только два варианта: пережить три раунда, состязаясь с крупье, и получить приз, или умереть.

Как долго вы будете испытывать терпение фортуны, прежде чем картечный залп не сразит вас?