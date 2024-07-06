Необычная игра в русскую рулетку Buckshot Roulette разошлась тиражом 2 млн. копий

Издатель CRITICAL REFLEX и инди-разработчик игр Майк Клубника объявили, что необычная игра в русскую рулетку Buckshot Roulette продана тиражом более 2 миллионов копий. Также был выпущен специальный трейлер.
Эта игра представляет собой русскую рулетку с использованием дробовика, цель которой — выжить, применяя различные тактики со своим противником. Она была выпущена на itch.io в 2023 году, а версия в Steam вышла 5 апреля 2024 года, и примерно через две недели, 17 апреля, было объявлено, что продано 1 миллион копий.
Buckshot Roulette в настоящее время является однопользовательской игрой, но было объявлено, что в будущем обновлении будет добавлен многопользовательский режим. Что касается статуса разработки, то говорят, что она уже находится в финальном состоянии, но такие подробности, как дата релиза, пока не разглашаются.
Кроме того, на скриншоте, опубликованном на днях в новостях о многопользовательском режиме, изображен игровой стол, за которым могут играть несколько человек. В комментарии, посвященном достижению 2 миллионов игроков, разработчик сказал:
«С двумя миллионами проданных копий BUCKSHOT ROULETTE, технически мы могли бы заполнить ровно один миллион лобби 1 на 1. Надеемся, что в будущем мы сможем достичь миллиона лобби на четырёх игроков».
Комментарии намекают, не только на то, что игра будет и дальше хорошо продаваться, но в будущем появятся лобби для 4 игроков.
Надеюсь это сподвигнет американцев играть в настольную версию.
Игра действительно неплохая и даже очень прикольная, вот бы еще и мультиплеер был бы