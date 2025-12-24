Продажи Buckshot Roulette достигли 8 миллионов копий, релиз на консолях отложен до 2026 года

Разработчик Майк Клубника и издатель Critical Reflex сообщили, что инди-хоррор игра Buckshot Roulette преодолела ещё один огромный рубеж продаж, а также предоставили информацию о портировании игры на консоли.

Как стало известно, с момента запуска в 2023 году Buckshot Roulette разошлась тиражом в восемь миллионов копий. Учитывая, что в настоящее время игра доступна только в Steam и Itch.io, это действительно впечатляющий результат.

Клубника и Critical Reflex называют новый рубеж «безумным», подчёркивая, что существуют «целые страны с меньшим числом жителей», чем общее количество игроков в Buckshot Roulette. Стоит помнить, что игра не доступна ни по какой подписке, поэтому это действительно продажи, а не просто количество игроков.

В сообщении на Steam Клубника и Critical Reflex также сообщают о выпуске консольных версий Buckshot Roulette, которые изначально должны были выйти в этом году. Однако из-за «некоторых технических трудностей, в основном из-за движка», игра выйдет на консолях в следующем году.