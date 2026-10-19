Продажи Buckshot Roulette от издателя Critical Reflex в Steam превысили 10,5 млн копий

Игра Buckshot Roulette от разработчика Майка Клубники — популярный хоррор, выпущенный компанией Critical Reflex в 2024 году, — преодолела отметку в 10,5 млн проданных копий в Steam.

Эту цифру, подтверждённую данными из внутренней системы Steam, озвучила генеральный директор Critical Reflex Рита Лебедева в интервью, которое будет опубликовано в эту пятницу.

Изначально Майк Клубника выложил Buckshot Roulette на платформе Itch.io в декабре 2023 года, а в апреле 2024-го компания Critical Reflex выпустила игру в Steam. В октябре того же года разработчик добавил долгожданный многопользовательский режим — обновление, которое, по словам Лебедевой, «подарило игре вторую жизнь».

Сообщается, что всего за две недели после выхода в Steam игра разошлась тиражом в один миллион копий, а к концу 2024 года этот показатель достиг четырёх миллионов.

В интервью Лебедева рассказала о своем подходе к издательской деятельности: по ее словам, портфолио Critical Reflex формируется скорее на основе кураторского отбора, чем по жанровому признаку, хотя хорроры и стали для компании ключевым направлением. Среди других успешных хоррор-проектов издательства — Mouthwashing (2024) от студии Wrong Organ и No, I’m Not A Human (2025) от Trioskaz.

Как правило, продажа большого количества копий недорогой игры приносит солидную прибыль. Но давайте сохраним это в тайне от остальной индустрии.