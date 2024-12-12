Разработчик Майк Клубника празднует новый рекорд - его мрачная Buckshot Roulette собрала армию из 4 миллионов игроков

Хорошие новости для любителей необычных инди-игр — Buckshot Roulette, мрачная игра про русскую рулетку от эстонского разработчика Майка Клубники, собрала уже больше 4 миллионов игроков. А ведь начиналось всё довольно скромно — сначала игра появилась на itch.io в декабре прошлого года, а до Steam добралась только этой весной.

Сам Майк не скрывает радости от такого успеха. В своём посте он признался, что хоть их команда и строит из себя суровых владельцев подпольного казино, на самом деле они просто любители хорроров, которые обожают видеть, как люди увлечённо играют в их творение. Даже когда игроки ворчат из-за очередного выстрела дробью в лицо. И останавливаться разработчики не собираются — теперь они хотят удвоить число игроков, чего бы это ни стоило.

К тому же игра продолжает развиваться. После октябрьского обновления с мультиплеером на четверых и настройкой раундов появилась долгожданная функция — браузер публичных лобби. Теперь не нужно ограничиваться игрой с друзьями, можно найти соперников со всего мира.